Primo assist in Serie A per Kevin Zeroli, talento del Milan in prestito al Monza

vedi letture

Nonostante una stagione infelice sotto tutti i punti di vista, con la retrocessione in Serie B ufficializzata la settimana scorsa, questa domenica il Monza ha vinto 2-1 in casa dell'Udinese, ritrovando i tre punti in campionato per la prima volta dopo 4 mesi. Dopo il vantaggio di Caprari e il pareggio dei padroni di casa con Lucca, al 90° è arrivata la rete di Keità Balde.

Proprio sul gol decisivo, c'è stato lo zampino anche di una conoscenza rossonera: Kevin Zeroli ha fornito l'assist, il primo della sua carriera in Serie A. Una spizzata di testa che ha trovato libero sul secondo palo il compagno senegalese che ha dovuto solamente mettere in rete. Il centrocampista rossonero ha iniziato la stagione in Milan Futuro, come capitano, mettendo a segno 4 gol in 15 partite di Serie C e ha trovato anche un paio di presenze in prima squadra tra Serie A e prima squadra. A gennaio poi il prestito secco al Monza: con oggi ha raggiunto le 7 presenze con i brianzoli, condite anche dalla prima gioia a livello statistico.