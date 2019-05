Probabile formazione - Gattuso conferma tutti, Abate all'ultima a San Siro. Borini esterno offensivo

In vista della sfida di domani contro il Frosinone, gara da non fallire per mantenere viva la corsa Champions, Gattuso sembra intenzionato a schierare la stessa formazione vista a Firenze, confermando il 4-3-3 e tutti i giocatori, reparto per reparto. Andiamo di conseguenza a leggere il probabile undici per l'ultima gara stagionale a San Siro:

Milan (4-3-3): Donnarumma G; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini.