PROBABILE FORMAZIONE - Milan, c'è Giroud: tre assenze per Roma

Roma-Milan sarà una partita importante per la corsa alla Champions League e Stefano Pioli, ha ritrovato in gruppo Olivier Giroud dopo che il francese ha smaltito le botte prese sul tendine d'Achille nella doppia sfida con il Napoli. Un rientro, quello del numero 9, che consentirà all'allenatore milanista di tornare al 4-2-3-1 sfalsato delle grandi notti europee e che, anche in campionato, ha ridato slancio alla squadra proprio nel momento decisivo della stagione, con tante certezze a livello di gioco che sono tornate vive in tutti i calciatori.

QUATTRO CAMBI - Rispetto all'undici vittorioso contro il Lecce a San Siro, Pioli dovrebbe fare almeno quattro cambi. A destra ci sarà il ritorno di Davide Calabria, che ha scontato il turno di squalifica pulendosi così della diffida prendendo il posto di Kalulu. In mezzo alla difesa, Simon Kjaer e Fikayo Tomori vanno verso la titolarità così come Theo Hernandez. In mezzo al campo è molto probabile il ritorno del triangolo formato da Tonali, Bennacer e Krunic mentre in attacco, con Giroud che si riprenderà il suo posto da titolare, ci saranno Brahim Diaz e Rafael Leao ad agire sugli esterni, con la conseguente panchina di Messias e Rebic.

Assenti Ibrahimovic e Pobega per infortunio, mentre Florenzi non è partito per Roma a causa di un attacco febbrile durante la notte. Saranno tre gli assenti per la sfida alla squadra giallorossa di Mourinho

Questa la probabile formazione del Milan in vista della trasferta di sabato contro la Roma

MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan; 2 Calabria, 24 Kjaer, 23 Tomori, 19 Theo Hernandez; 8 Tonali, 33 Krunic; 10 Brahim Diaz, 4 Bennacer, 17 Leao; 9 Giroud. A disp: 1 Tatarusanu, 83 Mirante, 20 Kalulu, 28 Thiaw, 46 Gabbia, 5 Ballo-Touré, 7 Adli, 40 Vranckx, 14 Bakayoko, 56 Saelemaekers, 90 De Ketelaere, 12 Rebic, 27 Origi, 30 Messias.

Indisponibili: Ibrahimovic, Pobega, Florenzi.

Diffidati: Kalulu, Kjaer, Pobega, Rebic, Thiaw, Tomori

Arbitro: Daniele Orsato

Assistenti: Baccini-Berti

IV uomo: Camplone

VAR: Dipaolo

AVAR: Abbattista