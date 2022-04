Probabile formazione Milan: dentro Saelemaekers e Kessiè

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Cambi importanti per mister Pioli in vista della gara di questa sera contro il Torino. Messias e Brahim Diaz non hanno convinto nelle ultime uscite, per questo l'allenatore rossonero rilancerà dal primo minuto Alexis Saelemaekers e Franck Kessiè. Di seguito la probabile formazione della squadra di Pioli:



MILAN (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Theo, Bennacer, Tonali, Saelemaekers, Kessiè, Leao, Giroud. All.: Pioli.