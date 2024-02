probabile formazione Reijnders per Loftus, Jovic punta: ballottaggio a destra

vedi letture

Siamo nella vigilia di Rennes-Milan, gara che deciderà chi tra i rossoneri di Francia e quelli italiani si guadagnerà l'accesso agli ottavi di finale di Europa League. La partita è in programma domani alle 18.45 al Roazhon Park di Rennes: la squadra di Stefano Pioli è forte del vantaggio di tre gol maturato nella gara di giovedì scorso giocata a San Siro e dovrà essere brava a gestire questo ampio plus anche nei 90 minuti del ritorno, senza rischiare e spendere troppe energie fisiche o mentali.

Dopo la brutta prestazione di Monza, il mister sa che non può più rischiare e torna ad affidarsi ai titolarissimi, o quasi. Per questo motivo, davanti a Maignan, tornerà Simon Kjaer in coppia con Matteo Gabbia: in campionato Thiaw ha dimostrato di non aver ancora recuperato il 100% della sua condizione. Sulle fasce saranno confermati Florenzi e Theo Hernandez. A centrocampo ci sarà dal primo minuto Bennacer, che oggi si è allenato regolarmente con la squadra, che sarà affiancato da Musah. Lì davanti, invece, cominciano i possibili cambi.

A destra ballottaggio Chukwueze-Pulisic, con lo statunitense in vantaggio sul nigeriano che anche a Monza è stato in ombra. Al centro è possibile un turno di riposo per Loftus-Cheek in favore di Reijnders che giocherà più avanzato; a sinistra scalpita Leao. Il trio giocherà alle spalle, come al solito, dell'unica punta: da capire se sarà Giroud o Jovic, con il serbo che, squalificato in campionato per due giornate e sarà costretto a saltare sia l'Atalanta che la Lazio, appare come il favorito.

Buone notizie per quanto riguarda possibili recuperi: Fikayo Tomori che Pierre Kalulu ieri hanno svolto parte del lavoro in gruppo ma non sono stati convocati. A margine è opportuno ricordare che nè Jan Carlo Simic nè Alejandro Jimenez sono a disposizione di Pioli per le gare europee perché non inseribili in nessuna lista.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

42 Florenzi 46 Gabbia 24 Kjaer 19 Theo Hernandez

4 Bennacer 80 Musah

21 Chukwueze 14 Reijnders 10 Leao

15 Jovic

All: Stefano Pioli

.: 57 Sportiello, 83 Mirante, 86 Nsiala, 28 Thiaw, 95 Bartesaghi, 38 Terracciano, 7 Adli, 8 Loftus-Cheek, 81 Eletu, 11 Pulisic, 17 Okafor, 9 Giroud.: Pobega, Calabria, Zeroli, Kalulu (non convocato), Tomori (non convocato), Simic (non in lista), Jimenez (non in lista), Caldara (non in lista): /: Tomori, Musah

Ballottaggi: Jovic-Giroud 60-40, Chukwueze-Pulisic 60-40, Reijnders-Loftus 60-40

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: João Pinheiro POR

Assistenti: Bruno Jesus POR - Luciano Maia POR

Quarto uomo: João António Ferreira Gonçalves POR

VAR: Tiago Martins POR

AVAR: Helder Malheiro POR

DOVE VEDERE RENNES-MILAN

Data: Giovedì 22 febbraio 2024

Ore: 18:45

Stadio: Roazhon Park, Rennes (Francia)

TV: Dazn, SkySport

Web: MilanNews.it