probabile formazione Tornano Pulisic, Loftus e Theo dall'inizio. Musah vero la titolarità

Il Milan, dopo due settimane da dimenticare con un punto conquistato in quattro partite, martedì sera si gioca il proprio futuro in Champions League. A San Siro verranno a fare visita i campioni del Paris Saint Germain: con soli due punti conquistati in tre gare e zero gol fatti, la squadra di Stefano Pioli ha un solo risultato a disposizione. La vittoria.

Buone notizie per l'allenatore rossonero che recupera tutta la fascia destra con Pulisic e Chukwueze che tornano a disposizione: l'americano sarà subito lanciato dal primo minuto e si affiancherà a Giroud e Leao. Tornerà titolare, dopo la comparsata a gara in corso contro l'Udinese, anche Loftus-Cheek. A centrocampo dovrebbero giocare Reijnders con Musah e Loftus-Cheek. In difesa, viste le defezioni, le scelte sono obbligate: da segnalare anche il ritorno di Theo Hernandez dopo la botta alla caviglia che gli ha fatto saltare l'ultima gara di campionato.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3)

16 Maignan

2 Calabria 28 Thiaw 23 Tomori 19 Theo Hernandez

8 Loftus-Cheek 80 Musah 14 Reijnders

11 Pulisic 9 Giroud 10 Rafa Leao

All.: Pioli

A disp.: 83 Mirante, 69 Nava, 42 Florenzi, 95 Bartesaghi, 33 Krunic, 7 Adli, 32 Pobega, 21 Chukwueze, 17 Okafor, 15 Jovic.

Indisponibili: Sportiello, Kalulu, Pellegrino, Caldara, Bennacer, Kjaer, Romero (fuori lista)

Squalificati: nessuno

Diffidati: Musah,

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Gil Manzano Jesus (ESP)

Assistenti: Berbero Sevilla (ESP)-Nevado Rodriguez (ESP)

IV Ufficiale: Cuadra Fernandez (ESP)

DOVE VEDERE MILAN-PSG

TV e streaming: Sky Sport, Mediaset Infinity

Web: MilanNews.it

Ore: 21.00