probabile formazione Verso Bologna-Milan: torna Fofana, dubbi in attacco

Arriva finalmente il recupero della nona giornata di Serie A 24/25, con i rossoneri che domani sera saranno al Dall’Ara per la sfida in trasferta contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Le due squadre sono a pari punti, 41, ed entrambe hanno perso l’ultima gara di campionato. Ambienti e umori da risollevare, ma i tre punti andranno a solo una delle due. Mister Conceiçao, che non ha parlato in conferenza, questa settimana ha avuto un giorno in più rispetto al solito per preparare la partita. Dovrà fare ancora a meno di Loftus-Cheek e Walker, oltre che dei lungodegenti Florenzi ed Emerson Royal, ma per il resto la rosa è completamente a disposizione.

Il dubbio più grande per domani riguarda la trequarti, visto che probabilmente uno dei “Fab 4” rimarrà fuori dall’inizio. Da capire se sarà Joao Felix o Rafael Leao. Nel caso in cui giocasse Rafa titolare allora Reijnders sale in trequarti e Pulisic rimane a destra, con Musah e Fofana in mediana. Se giocasse Joao Felix allora Musah andrebbe largo a destra, Pulisic e a sinistra e Fofana sarebbe affiancato da Reijnders in mediana. Unica punta, Santiago Gimenez. In difesa Jimenez prenderà ancora il posto di Walker, Theo sempre largo a sinistra e al centro la coppia di centrali dovrebbe essere formata da Tomori e Pavlovic.

LA PROBABILE FORMAZIONE

16 Maignan

20 Jimenez 23 Tomori 31 Pavlovic 19 Theo

80 Musah 29 Fofana

11 Pulisic 14 Reijnders 10 Leao

7 Gimenez

All. Sergio Conceiçao

A disp.: Sportiello, Torriani, Gabbia, Thiaw, Bartesaghi, Terracciano, Bondo, Chukwueze, Sottil, Joao Felix, Abraham, Camarda, Jovic.

Indisponibili: Florenzi, Emerson, Loftus-Cheek, Walker

Diffidati: Musah

Ballottaggi: Joao Felix/Leao, Tomori/Thiaw

DOVE VEDERE BOLOGNA-MILAN

Data: giovedì 27 febbraio 2025

Ore: 20.45

Stadio: Renato Dall'Ara, Bologna

TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Mariani

Assistenti: Lo Cicero – Mastrodonato

IV Ufficiale: Piccinini

VAR: Di Bello

AVAR: Paterna