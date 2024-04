probabile formazione Verso Milan-Inter - Novità importante in attacco: Leao gioca da 9

vedi letture

Prima di mettere il punto ad una stagione che sembra non aver più nulla da dire, allenatore e giocatori sono chiamati, si spera, ad un ultimo sussulto. Stasera a San Siro c'è Milan-Inter, il derby. I rossoneri arrivano da cinque sconfitte consecutive, tutte subite nel 2023, tra cui anche l'andata ed il ritorno in semifinale di Champions League. Stasera il derby ha un'importanza ancora più pesante del solito: con una vittoria l'Inter diventerebbe aritmeticamente campione d'Italia per la ventesima volta nella sua storia. Difficile pensare che la squadra, seppur ferita per l'eliminazione dall'Europa League per mano della Roma, non riesca a trovare motivazioni per un evento del genere, a prescindere o meno dall'eventuale futuro dell'allenatore, che ormai sembra scritto.

A livello di formazione c'è una novità importante in attacco: il centravanti titolare non sarà Olivier Giroud, ma da 9 agirà Rafael Leao. Alle sue spalle ci saranno Musah a destra, Loftus-Cheek in mezzo e Pulisic a sinistra. In mezzo al campo spazio a Adli e Reijnders, mentre in difesa ci saranno Calabria, Gabbia, Tomori e Theo Hernandez (l'italiano e l'inglese sono gli unici due centrali a disposizione di Pioli visto che Thiaw è squalificato, mentre Kalulu e Kjaer sono infortunati).

MILAN 4-2-3-1

16 Maignan

2 Calabria 46 Gabbia 23 Tomori 19 Theo

7 Adli 14 Reijnders

80 Musah 8 Loftus-Cheek 11 Pulisic

10 Leao

A disp: Sportiello, Nava, Kjaer, Florenzi, Terracciano, Bennacer, Pobega, Okafor, Chukwueze, Jovic, Giroud.

All. Stefano Pioli

Indisponibili: Kalulu, Thiaw, Kjaer

Diffidati: Musah, Tomori

Ballottaggi: /

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Colombo

Assistenti: Meli - Alassio

IV uomo: Massa

VAR: Marini

AVAR: Mariani

DOVE VEDERE MILAN-INTER

Data: lunedì 22 aprile 2024

Ore: 20:45

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, zona DAZN

Web: MilanNews.it