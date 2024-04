probabile formazione Verso Milan-Roma: Thiaw in vantaggio su Kjaer, poker davanti

Per l'andata dei quarti di finale di Europa League, in programma domani alle 21 a San Siro contro la Roma di Daniele De Rossi, Stefano Pioli schiererà, ovviamente, la migliore formazione possibile, dovendo, però, fare a meno dello squalificato Tomori e degli infortunati Kalulu e Pobega, con Thiaw che pienamente recuperato dopo due giorni consecutivi di allenamento con la squadra. Il tedesco aveva sofferto di fascite plantare negli ultimi giorni.

Confermatissimo il 4-2-3-1, stavolta con il centrocampista offensivo al centro della trequarti. Maignan in porta, Calabria e Theo Hernandez terzini con Gabbia al centro della difesa in attesa che si risolva il ballottaggio tra Thiaw e Kjaer. Pioli ha recuperato il giocatore tedesco, in gruppo anche nell'allenamento odierno dopo essere tornato ieri a lavorare con la squadra: attualmente il tedesco è avanti nel ballottaggio con Kjaer. A centrocampo Reijnders e Bennacer sono in vantaggio sia su Musah che su Adli, davanti praticamente scontato il consueto poker formato da Pulisic, Loftus-Cheek e Leao alle spalle di Giroud.

FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

2 Calabria 28 Thiaw 46 Gabbia 19 Theo

4 Bennacer 14 Reijnders

11 Pulisic 8 Loftus-Cheek 10 Leao

9 Giroud

All.: Stefano Pioli

A disp.: Sportiello, Nava, Kjaer, Terracciano, Florenzi, Bartesaghi, Musah, Adli, Chukwueze, Zeroli, Jovic, Okafor.

Indisponibili: Pobega, Kalulu

Diffidati: Musah, Thiaw

Squalificati: Tomori (1)

Ballottaggi: Calabria-Florenzi (60-40); Bennacer-Adli (70-30); Thiaw-Kjaer (60-40)

Di seguito la designazione completa per la sfida:

Arbitro

Clément Turpin FRA

Assistenti

Nicolas Danos FRA

Erwan Finjean FRA

Quarto uomo

Ruddy Buquet FRA

Video Assistant Referee

Jérôme Brisard FRA

Assistente Video Assistant Referee

Willy Delajod FRA

DOVE VEDERE MILAN-ROMA

Data: giovedì 11 aprile 2024

Ore: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, Sky, Rai1

Web: MilanNews.it