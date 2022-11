Problema Leao? Pioli non è d'accordo: "Non è facile mantenere alto il livello giocando così tanto"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo le ultime uscite meno brillanti del solito, in particolare contro Torino e Cremonese, a mister Pioli è stato chiesto se ci fosse qualche problema con Rafael Leao, in campionato a secco dalla gara contro il Monza. L'allenatore del Milan ha spento sul nascere qualsiasi tipo di polemica: "Vale per tutti i giocatori, nel senso che non è così facile mantenere alto il livello giocando così tanto. Ma un giocatore con le sue potenzialità deve riuscirci".