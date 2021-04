Problemi DAZN, la Lega Serie A vuole garanzie e chiede spiegazioni

Ieri, nel corso del match fra Inter e Cagliari, la piattaforma DAZN che trasmetteva la partita, ha subito un down non permettendo agli utenti interessati di guardare l’incontro in maniera comoda. A seguito di ciò, le Lage Serie A, come spiega Repubblica, ha inviato una lettera alla piattaforma di sport in streaming, in cui si chiedevano spiegazioni e rassicurazioni per scongiurare simili episodi in futuro. Un atto dovuto come già avvenuto in passato sia con la stessa DAZN e sia con Sky. Per il momento, la giornata di ieri ha solamente alimentato i dubbi di alcune società nei confronti di DAZN, perché si teme una svalutazione del prodotto trasmesso con il sistema a banda larga ancora troppo poco diffuso in Italia.