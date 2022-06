Problemi tra Gavi e il Barcellona per il rinnovo? Milan pronto ad inserirsi

Fonte: tuttomercatoweb.com

In scadenza nel 2023, il Barcellona non ha ancora trovato un accordo per prolungare il contratto di Gavi, astro nascente del calcio spagnolo e mondiale. Il classe 2004, impegnato in Nazionale in questi giorni, sarebbe tentato da diverse squadre all'estero e, secondo Repubblica, a seguire da vicino la vicenda ci sarebbe anche il Milan, pronto ad inserirsi in caso di rottura tra i blaugrana e il giovane centrocampista. Se dovesse lasciare Barcellona, però, la probabile destinazione di Gavi sembrerebbe essere il Liverpool, che avrebbe già manifestato più volte il suo interesse.