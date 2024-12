Pronostico Verona-Milan, rossoneri a caccia di riscatto: le quote

Pronostico Verona - Milan in favore dei rossoneri, nonostante tutto. Perché il Diavolo ha una rosa superiore per qualità e profondità e perché l'Hellas al netto di qualche exploit come quello dell'ultimo weekend, ha avuto troppo spesso cadute rovinose. Si accendono i riflettori sul "Bentegodi" per un venerdì che apre la 17ª giornata di Serie A, la penultima del 2024.

Come riportato dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, dopo l'umiliazione subita contro l'Empoli, sembrava terminata l'avventura di Paolo Zanetti al Verona. È rimasto e la squadra ha vinto a Parma, rilanciandosi in classifica. Scaligeri imprevedibili: 3 vittorie e 5 sconfitte in casa, ma i successi fanno rumore, come il 3-0 al Napoli e il 3-2 alla Roma. E attenzione perché il Milan ha conosciuto due volte la "Fatal Verona": su questo campo ha perso due scudetti (1973 e 1990). I rossoneri arrivano alla sfida nell'umore peggiore possibile, con la squadra contestata anche durante la festa dei 125 anni e Fonseca accolto ormai nell'indifferenza del pubblico. Diavolo scivolato all'ottavo posto e che nelle ultime due partite ha conquistato un solo punto. Sono quattro finora le sconfitte subite in trasferta, una da una squadra che lotta per non retrocedere (Parma). Il gol da ambo le parti è così quotato dai bookmakers: 1.75 per Betway; 1.73 per Netbet e Betsson; 1.72 per Admiralbet; 1.67 per Snai.