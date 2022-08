"Pronto ad illuminare": Milan, ecco il video-presentazione di De Ketelaere

MilanNews.it

© foto di Antonio Vitiello

Come di consueto, è stato pubblicato l'atteso video di presentazione di Charles De Ketelaere: il Milan lo ha fatto poco fa con la descrizione "Allacciato, pronto a illuminare la via" e immagini del calciatore in movimento inframmezzate da alcune statistiche e dal palmares del belga. Ecco il video: