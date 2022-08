Proprietà straniere, Marotta: "Meno male che ci sono! Hanno portato un nuovo modello"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenendo in conferenza stampa da Milano nel corso di un evento legato al finale di calciomercato, l'ad dell'Inter Beppe Marotta ha spiegato cosa hanno portato le proprietà straniere nel calcio italiano: "Il calcio italiano era ed è tutt'ora in grandissima contrazione finanziaria. Abbiamo riscritto un modello, visto che per 40-50 anni era di mecenatismo puro, con grandi imprenditori locali che investivano nella squadra per cui tifavano. Meno male che ora sono arrivate delle proprietà straniere, altrimenti il nostro calcio sarebbe stato ancor più in difficoltà. Hanno portato un modello di business diverso, americano, ma anche una mentalità diversa. L'aspetto economico e finanziario è molto importante e bisogna prenderne atto".