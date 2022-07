Prosegue il lavoro di Origi: il belga punta l'Udinese

© foto di Antonio Vitiello

Come riporta questa mattina Tuttosport, sta proseguendo il lavoro personalizzato a Milanello di Divock Origi, arrivato da Liverpool con un piccolo problema da smaltire che gli ha impedito di essere a disposizione per la finale di Champions. Nel programma del centravanti belga il rientro in gruppo è previsto per i primi d'agosto per provare a essere a disposizione di Pioli già per la prima di campionato contro l'Udinese, in programma tra un mese a San Siro.