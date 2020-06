PSG, Leonardo e il divorzio da Thiago Silva: "E' stata una scelta molto sofferta"

Intervistato da 'Le Journal du Dimanche', Leonardo è tornato a parlare dell'addio di Thiago Silva:"E' stata una decisione molto difficile da prendere - ha detto -. Sono giocatori che hanno segnato la storia del club e il rapporto con loro è bellissimo. Però, stiamo arrivando alla fine. Abbiamo dovuto prendere una decisione logica, sia dal punto di vista economico che della nuova generazione di calciatori. Forse abbiamo torto, non lo so, non c'è mai un momento perfetto. L'idea è comunque quella di andare avanti con loro fino a fine stagione, ma in questo momento non sappiamo ancora come".