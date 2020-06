PSG, Tuchel: "Davvero triste per la partenza di Kouassi, sarebbe diventato un giocatore importante"

Thomas Tuchel, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato con amarezza dell'addio di Kouassi dal PSG: "Capisco la sua volontà di andare a giocare con maggior minutaggio. Avevo molta fiducia in lui, sarebbe potuto diventare un giocatore importante per il club. Sono davvero triste per la sua partenza, non capisco la sua decisione. Non era il momento di lasciare il PSG". Il giovane francese era stato accostato anche al Milan ma alla fine ha scelto il Bayern Monaco.