Pubblicato il calendario: quando giocherà il Milan in Champions League

Il 29 agosto il Milan ha conosciuto le sue 8 avversarie in Champions League e la distribuzione delle partite in casa e in trasferta. Poco fa invece, l'ufficialità del calendario con le prime date: si parte subito il 17 settembre con il Diavolo che ospiterà il Liverpool a San Siro.

1ª GIORNATA (martedì 17 settembre 2024, ore 21.00): Milan-Liverpool

2ª GIORNATA (martedì 1 ottobre 2024, ore 21.00): Bayer Leverkusen-Milan

3ª GIORNATA (martedì 22 ottobre 2024, ore 18.45): Milan-Club Brugge

4ª GIORNATA (martedì 5 novembre 2024, ore 21.00): Real Madrid-Milan

5ª GIORNATA (martedì 26 novembre 2024, ore 18.45): Slovan Bratislava-Milan

6ª GIORNATA (mercoledì 11 dicembre 2024, ore 21.00): Milan-Stella Rossa

7ª GIORNATA (mercoledì 22 gennaio 2025, ore 21.00): Milan-Girona

8ª GIORNATA (mercoledì 29 gennaio 2025, ore 21.00): Dinamo Zagabria-Milan