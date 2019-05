Pubblicità durante il VAR? Offerte mostruose alla FIFA, la Liga ci pensa

L'utilizzo del VAR continua a far discutere, soprattutto a causa dei tempi troppo lunghi che vengono impiegati per consultare lo strumento tecnologico e prendere una decisione. Per sfruttare al meglio, almeno televisivamente, questi tempi morti, alcune grandi aziende avrebbero presentato delle offerte alla FIFA per piazzare delle pubblicità nei momenti in cui i direttori di gara ricorrono al supporto video.

Cifre mostruose - È un discorso comune a diverse competizioni, che il Financial Times ha analizzato a fondo. Secondo il quotidiano britannico, l'eventuale sponsorizzazione del VAR potrebbe essere "la più grande opportunità mai creata nel calcio". La FIFA avrebbe già dichiarato di aver rifiutato queste proposte, mentre la UEFA giura di non essere interessata. Al contrario, una fonte interna alla Liga spagnola riconosce che "la pista sia percorribile". La commercializzazione del VAR potrebbe generare introiti tra 58 e 116 milioni di euro, secondo le stime del FT. Durante la Coppa del Mondo, il tempo totale di interruzione delle partite è stato di 27 minuti. Un minuto di pubblicità durante le partite ad eliminazione diretta avrebbe potuto fruttare circa 700.000 euro.