Pulcini ritratta davanti alla Procura: "Non ho mai fatto certificati di non idoneità"

Il medico della Lazio Ivo Pulcini è stato ascoltato dalla Procura FIGC dopo che negli scorsi giorni, nel corso di una intervista al quotidiano Il Messaggero, aveva raccontato di non aver dato l'ok, nel 2019, a un giocatore in procinto di essere acquistato dalla società biancoceleste, ma che ora gioca in Serie A. Pulcini, riporta SportMediaset, durante l'audizione con il Procuratore Federale Chiné ha rettificato questa versione, confermando la precisazione diffusa già nelle ore successive all'intervista: "Non ho mai fatto certificati di non idoneità a calciatori che giocano attualmente in Serie A".

Al quotidiano Il Messaggero, Pulcini si era espresso così: "Nel 2019 io visitai un giocatore importantissimo, che adesso sta andando per la maggiore e gioca in questa Serie A, ma io non lo ritenni idoneo a giocare a calcio".

Poi martedì sera al QSVS questa smentita: "Non ho mai detto quanto riportato da Il Messaggero e sono in attesa di una rettifica. Non mi permetterei mai di riferirmi a calciatori di altre società. Non ho hai fatto certificati di non idoneità a calciatori che giocano in Serie A. Sono scioccato, tutto un fraintendimento su dichiarazioni che non ho mai fatto. Se uno gioca in Serie A ha l’idoneità. Nella mia carriera alla Lazio ricordo solamente di un giocatore che aveva avuto problemi, ma era spagnolo. Non mi riferivo a Pavlovic"