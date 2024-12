Pulcini smentisce tutto: "Mai detto quanto riportato. E non mi riferivo a Pavlovic"

Il dottor Ivo Pulcini, intervistato dal QSVS, ha smentito le parole che gli sono state attribuite nelle scorse ore: "Non ho mai detto quanto riportato da Il Messaggero e sono in attesa di una rettifica. Non mi permetterei mai di riferirmi a calciatori di altre società. Non ho hai fatto certificati di non idoneità a calciatori che giocano in Serie A. Sono scioccato. Ho spiegato solamente il soccorso che alla Lazio abbiamo insegnato ai giocatori in caso di situazioni d’emergenza come capitato a Bove".

Secondo alcuni il giocatore di cui parlava era Pavlovic, accostato in passato alla Lazio e oggi al Milan.

"Non mi ricordo di questa cosa ed è passato tanto tempo".

La Procura Federale ha aperto un'inchiesta.

"Tutto un fraintendimento su dichiarazioni che non ho mai fatto. Chiné non mi ha contattato, ma ho la coscienza pulita. Se uno gioca in Serie A ha l’idoneità. Nella mia carriera alla Lazio ricordo solamente di un giocatore che aveva avuto problemi, ma era spagnolo. Non mi riferivo a Pavlovic".

Tare disse che non era arrivato alla Lazio perché bocciato alle visite mediche. Tutto questo quindi non è vero?

"Tare può dire quello che vuole su Pavlovic. Io non ho mai fatto certificati di non idoneità a calciatori”.