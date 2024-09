Pulisic entra e segna con gli Stati Uniti. Un tempo per Musah

vedi letture

Come spesso accade gli ultimi a rientrare dalla sosta nazionali sono gli americani Christian Pulisic e Yunus Musah. I due rossoneri hanno disputato il loro secondo impegno di questa pausa nella notte italiana. A Cincinnati (Ohio), gli Stati Uniti hanno affrontato in amichevole la Nuova Zelanda e hanno pareggiato con il risultato di 1-1. Decisivo come sempre Pulisic che è entrato in campo e ha portato in vantaggio gli States. Il pareggio di Waine arriva all'89esimo minuto.

Come detto Christian Pulisic è partito dalla panchina. Il numero 11 rossonero è entrato in campo al minuto 57 al posto di Haji Wright e dopo dodici minuti portava in vantaggio i suoi con un bel diagonale. Per Yunus Musah, invece, seconda partenza da titolare consecutiva: il mediano ha giocato solamente il primo tempo, venendo rilevato all'intervallo da Lucas De La Torre. Ora i due torneranno nella serata italiana a Milano e da domani saranno a disposizione di Paulo Fonseca a Milanello.