Pulisic racconta gli USA: "E' una sensazione incredibile tornare qui e giocare con un club iconico come il Milan"

Christian Pulisic è stato protagonista nella mattinata americana di CBS Mornings insieme a Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante del Milan ha parlato così del piacere di tornare nel suo Paese per la Tourneè, ma non solo. Questo un estratto delle sue dichiarazioni principali:

America, calcio ed emozioni

“È una sensazione incredibile tornare qui in Tour con il Milan. Giocare davanti alla mia famiglia e ai miei amici con questo club iconico è veramente fantastico. La passione dei tifosi la senti mentre sei in campo, è del tutto differente in Italia rispetto ad altri paesi".

Pulisic inoltre ha avuto un grande impatto nel mondo milanista, fin dal suo esordio. In gol al suo debutto in Serie A, l’americano ha totalizzato 12 gol in campionato (record personale in carriera), diventando inoltre il primo centrocampista offensivo rossonero a contribuire ad almeno 20 reti (12 gol e 8 assist) dopo Kaká.