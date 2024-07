Pulisic: "Sempre bello giocare con il mio club europeo negli Stati Uniti"

Christian Pulisic è pronto ad aggregarsi al Milan che nella notte italiana è arrivato a New York per la tournée estiva che vedrà i rossoneri confrontarsi in tre amichevoli di lusso con Manchester City, Real Madrid e Barcellona. L'americano è già in città ed è stato ospite, sempre nella notte italiana, del popolarissimo The Tonight Show, talk statunitense presentato da Jimmy Fallon. Le parole dell'attaccante rossonero.

Cosa succede di bello allo Yankee Stadium: "Sì, abbiamo una grande partita contro il Manchester City il prossimo sabato allo Yankee Stadium: voglio dire una partita di calcio allo Yankee Stadium (ride, ndr)... Sono emozionato prima delle partite? Sì di solito sì e, onestamente, ancora di più quando gioco negli Stati Uniti: è sempre bello essere a casa e giocare con il mio club europeo negli States, è bello"