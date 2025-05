Pulisic, suo l'ultimo gol al Ferraris contro il Genoa: tutti i numeri stagionali dell'americano

Dopo il convincente successo sul campo del Venezia, il Milan si prepara a tornare in campo, sempre in trasferta al Ferraris di Genova per affrontare i rossoblù di mister Vieira. Con la mente già proiettata alla finale di Coppa Italia contro il Bologna, vero obiettivo di questo finale di stagione, Sergio Conceiçao e i suoi sanno che per mantenere alto il morale e salvaguardare un minimo di dignità sportiva sarà fondamentale chiudere il campionato nel modo più dignitoso possibile, cercando di conquistare il maggior numero di punti fino all’ultima giornata.

Pulisic-Milan, impatto da top player: nuovo record in arrivo?

Come riportato dai numeri Opta, Christian Pulisic ha deciso l’unico match giocato in carriera al Ferraris contro il Genoa (1-0 il 7 ottobre 2023); escludendo gli attaccanti centrali (prime o seconde punte), l’americano potrebbe diventare il primo giocatore del Milan a segnare più di 10 gol nei primi due campionati di Serie A disputati in rossonero da Luciano Chiarugi (1972/73 e 1973/74).

I numeri di Christian in questa stagione

Sin qui, il numero 11 rossonero ha totalizzato 16 gol e 9 assist. Insieme a Reijnders (15G-6A) è il miglior marcatore della stagione del Milan in questo momento. Numeri e dati che fanno ben sperare, anche in vista della gara più importante della stagione: la finale di Coppa Italia del 14 maggio.