Pulisic tra i candidati come calciatore americano dell'anno

vedi letture

Christian Pulisic, anche quest'anno, è stato candidato come calciatore americano dell'anno. Si tratta di un riconoscimento che il rossonero ha già vinto per ben quattro volte in carriera, l'ultima nella passata stagione: è il chiaro favorito per fare il back-to-back. Il titolo, oltre che nel 2023, gli è stato assegnato anche nel 2017, nel 2019 e nel 2021. Curiosità statistica: se dovesse vincere sarebbe la prima volta in un anno pari.

Insieme a Pulisic sono candidati altri quattro suoi connazionali e compagni con gli Stati Uniti: si tratta di Folarin Balogun (Monaco), Riccardo Pepi (PSV), Tim Ream (Charlotte FC) e Antonee Robinson (Fulham). Le votazioni aprono oggi.