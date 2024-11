Pulisic travolgente e punto fermo: i suoi numeri in stagione

Christian Pulisic è uno dei giocatori più forti e rappresentativi del Milan. Arrivato lo scorso campionato dal Chelsea, è diventato uno dei punti fermi dello scacchiere di Stefano Pioli, e questa stagione lo è anche per il tecnico portoghese Fonseca.

In queste prime 17 gare fra campionato e Champions League, ha già messo a referto 8 goal (5 in Serie A e 3 in Europa) e servito 5 assist vincenti (1 in A e 4 in Champions). Numeri importanti per l’americano del Milan, che nella scorsa stagione ha toccato anche il record personale in carriera con 15 goal e 11 assist in 50 gare.

In totale con il Milan ha giocato 67 gare, collezionando 23 goal e servendo 16 assist vincenti, e beccandosi solamente tre cartellini gialli.

Al termine della gara fra Slovan Bratislava – Milan, l’americano ha parlato del ruolo che gli ha assegnato il tecnico Fonseca: “Mi piace. Voglio sempre fare gol e assist; a destra, a sinistra, in mezzo non mi importa. L’importante è fare gol e che vinciamo”.

L’americano si sta confermando una garanzia e uno dei punti fermi di questo Milan, che con molta fatica, sta cercando di recuperare terreno sia in campionato che in Champions League. L’uscita precauzionale dal campo non dovrebbe metterlo in allarme per la gara di sabato alle 18 a San Siro contro l’Empoli, in una sfida da vincere per accorciare dalle zone alte della classifica.

Valentino Cesarini