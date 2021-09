Qatar 2022, la Danimarca conduce su Israele: Kjaer firma il raddoppio di testa

Conduce per 2-0 la Danimarca nel match di qualificazioni a Qatar 2022 che si sta giocando adesso contro Israele. La seconda rete danese è stata firmata da Simon Kjaer, che sugli sviluppi di un calcio piazzato battuto da Wass è stato il primo a colpire di testa battendo il portiere avversario. Per il centrale si tratta della quarta marcatura totale in nazionale. L'ultima risaliva al 2016, in occasione di un match amichevole giocato contro la Bosnia.