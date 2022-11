Qatar 2022, nessuna fascia arcobaleno per i capitani: arriva il comunicato congiunto di sette Nazionali

MilanNews.it

Ai Mondiali non saranno indossate fasce arcobaleno da parte di alcuni capitani di diverse Nazionali europee. Come riferito da James Olley di ESPN, l'Inghilterra, il Galles, la Germania, il Belgio, l'Olanda, la Danimarca e la Svizzera ha stilato un comunicato congiunto in cui viene confermata la volontà di non indossare la fascia arcobaleno per non incorrere nella sanzione della FIFA riguardante un'ammonizione.