Qatar 2022, si punta a far giocare il match iniziale ai padroni di casa. Attesa risposta della FIFA

La Coppa del Mondo in Qatar potrebbe cominciare con un giorno di anticipo. Secondo alcune indiscrezioni riportate da AS, gli organizzatori della manifestazione starebbero pianificando un importante cambiamento nel programma; l'idea è quella di anticipare la sfida tra Qatar ed Ecuador alla sera del 20 novembre, "spodestando" così Senegal-Olanda come gara di apertura. La partita dei padroni di casa è la terza della prima giornata della fase a gironi ma l'obiettivo è quello di organizzare una festa in grande stile, con il Qatar in campo subito.

Ovviamente si tratta di un cambio che dovrà essere approvato dalla FIFA. Una simile modifica provocherebbe grossi disagi nella pianificazione, dai biglietti già venduti ai protagonisti della cerimonia d'apertura, che dovrebbero arrivare nel Paese asiatico con qualche ora di anticipo.