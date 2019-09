L'edizione odierna del Quotidiano Sportivo titola così in prima pagina: "Il Milan domani contro il Torino. Ma intanto il club studia come blindare Donnarumma". Domani sera i rossoneri saranno impegnati sul campo del Torino e tra i protagonisti del match ci sarà certamente anche Gigio Donnarumma, il cui rinnovo è una delle priorità del club di via Aldo Rossi.