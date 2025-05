Quale allenatore nel futuro del Milan? De Paola: "Chiamerei Sarri o De Zerbi"

Ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato il direttore Paolo De Paola. Questo un estratto sulle sue interessanti considerazioni sul toto allenatori:

Roma, per Di Marzio non c'è Allegri nella lista:

"Ranieri è uno che si è aggiornato, partendo da un'idea di calcio semplice ha avuto l'umiltà di aggiornarsi e calarsi in contesti diversi e adeguarsi. E' carente nella fase offensiva ma in quella di interdizione ne sa. Allegri può andare sulla sua falsariga, ma cosa ha dimostrato negli ultimi 4 anni?".

Ci fa un toto-allenatori?

"Alla Juve vedo Conte, un allenatore che garantisca la vittoria immediata. Con la base che c'è già adesso e lui. Non può permettersi un allenatore nuovo che deve prepararsi. Al Napoli dico Italiano, se non rimane Conte. Perché è uno che sa far lavorare i giocatori, li spreme ed è incisivo sulla testa dei giocatori. Sulla Roma non so. lo sento con insistenza il nome di Pioli. Non è un nome che scalda la tifoseria ma ci può stare. Al Milan o Sarri o De Zerbi, ma più quest'ultimo. De Zerbi ha proprio mitizzato il Milan di Sacchi e potrebbe essere un buon punto di partenza".