Quale deve essere la coppia centrale titolare del Milan? Balzaretti risponde

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Elastici', l'ex dirigente e calciatore Federico Balzaretti ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare su Fikayo Tomori, per il quale ha speso parole d'elogio:

"Per me Tomori, ad oggi, anche Fonseca non l'ha fatto giocare nell'ultima partita, è un titolarissimi. Per me la coppia centrale titolare deve essere Gabbia-Tomori. Tomori che non è stato messo nell'ultima partita un po' mi ha meravigliato, A per la prestazione che aveva fatto a Madrid e B perché, dal mio punto di vista, per letture, per qualità è il difensore più forte che ha il Milan".