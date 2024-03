Quali sono stati gli incontri più incredibili avuti in carriera? Adli: "Quello col mio procuratore e Paolo Maldini"

Yacine Adli, centrocampista del Milan, è intervenuto nel corso della trasmissione di Milan Media House 'Unlocker Room'. Queste le sue dichiarazioni.

Quali sono stati gli incontri più incredibili della tua carriera?

"Il mio procuratore, con cui ho un rapporto incredibile. E' come se facesse parte della mia famiglia, lo ascolto come un grande fratello, quasi un papà. Paolo Maldini, il suo incontro mi ha fatto crescere. Mike Maignan, mi ha dato tanto. Però penso che tutte le persone che incontri sono importanti. Non voglio essere banale, ma hai sempre da imparare da chiunque incontri, per questo devi avere sempre gli occhi aperti e le orecchie pronte ad ascoltare, perché anche se a volte pensi non hai più da imparare c'è sempre. Come una persona c'è anche un professore, un Sheikh dell'Islam che mi ha fatto imparare tante cose".