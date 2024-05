MN - Montelongo: "Ecco come andò lo scontro fra Ibrahimovic ed Onyewu"

Che fine ha fatto Bruno Montelongo? Nella nostra rubrica alla ricerca dei vecchi rossoneri di cui abbiamo perso le tracce ritroviamo l'esterno uruguayano, arrivato in rossonero nell'estate del 2010 e successivamente trasferitosi al Bologna. Tornato da qualche anno in patria, Montelongo oggi ha 36 anni, gioca ancora e ha idee chiare per il futuro. In esclusiva per MilanNews.it.

A proposito di scontri, siamo nel 2010, l'anno dell'incredibile rissa Ibra-Onyewu

"Non ci crederai ma in qualche modo ho contribuito a questa rissa (ride, ndr)".

Addirittura?

"Sì, tutto è partito da una partitella in cui ero nella squadra di Ibra. C'è stato prima uno scontro dove i due si contendevano il pallone e Ibra ha fatto chiaramente fallo. Fermiamo l'azione, ma Ibra no, mi passa la palla e mi intima di proseguire: 'Bruno, fai gol. Se il mister non fischia devi continuare. Fai gol'. Ed era arrabbiato".

E tu?

"Sono titubante, ma alla fine faccio la giocata, gol. Onyewu va per riprendere il gioco e vedo Ibra che prende la rincorsa e fa un salto in lungo con tutte e due le gambe, su Onyewu. Una patada per fargli chiaramente male. Onyewu vede, fa in tempo a saltare ed è pronto a scontrarsi faccia a faccia. Ed è partita una lite epica: due giganti, due dinosauri. Era impossibile dividerli tanto erano grossi, non so quanto sia durata ma fu qualcosa di pazzesco".