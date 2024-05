La Fiorentina è in finale di Conference League: Il Brugge si arrende, ai Viola basta l'1-1

La Viola c'è ma segna il Brugge. Fiorentina in Belgio a caccia di un posto in finale e nella storia del torneo, che ancora non ha mai visto alcuna squadra in grado di fare due finali consecutive. Tono intenso già in avvio di contesa, non mancano gli scontri fisici nel rettangolo verde del Breydelstadion, catino bollente. Latitano invece le occasioni, almeno in partenza. Per venti minuti non calcia nessuno, inaugura Mandragora con un mancino alto dal limite. Al primo tiro in porta, però, passano i belgi con De Cuyper che ruba il tempo alla difesa viola e, di testa, fa 1-0 azzerando lo svantaggio. Immediata doppia occasione per il pari, ma né Gonzalez né Beltran riescono a centrare la porta di Mignolet, così come Kouame e Belotti a seguire. Una clamorosa ingenuità di Milenkovic spalanca le porte alla ripartenza belga, ma Dodo salva tutto. Sulla strada della Fiorentina ci si mette anche la sfortuna, come quando Kouame sbatte sulla traversa con un poderoso mancino di controbalzo al 35'. A fine primo tempo le due squadre rientrano sul punteggio di 1-0: la Viola ha proposto e creato senza raccogliere ed è stata punita dal Club Brugge alla prima e unica occasione. A fine primo tempo le due squadre rientrano sul punteggio di 1-0: la Viola ha proposto e creato senza raccogliere ed è stata punita dal Club Brugge alla prima e unica occasione.

Legni e Beltran per la finale Nessun cambio né da una parte né dall'altra al rientro in campo, le due squadre ricominciano la partita con gli stessi ventidue uomini che l'avevano iniziata. Con qualche minuto di ritardo rispetto al programma, per via di un'intensa fumogenata. Ripartenza non così intensa ed emozionante in quel di Bruges, il primo tiro della ripresa arriva poco dopo l'ora di gioco con una punizione da ottima posizione, non sfruttata da Biraghi. Il capitano della Fiorentina ha una seconda possibilità, sempre dal limite su palla da fermo, al 74': mira aggiustata, stavolta è l'incrocio a fermarlo e impedire il gol alla Viola. Sembra una maledizione, visto che due minuti dopo arriva il terzo legno del match, il secondo di serata per un Kouame stavolta andato di testa. Serve un episodio che non sia un debito con la malasorte e questo capita al minuto 85: il neo entrato Nzola anticipa in area Mechele, costringendolo al fallo da rigore. Dagli undici metri si presenta Beltran, che apre il piatto destro e batte Mignolet. Assalti all'arma bianca finale per i padroni di casa, che però sbattono su Terracciano. La Fiorentina può far festa: è in finale di Conference per il secondo anno di fila.