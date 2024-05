MN - Montelongo su Ibra: "Faceva impressione, anche per la sua presenza"

vedi letture

Che fine ha fatto Bruno Montelongo? Nella nostra rubrica alla ricerca dei vecchi rossoneri di cui abbiamo perso le tracce ritroviamo l'esterno uruguayano, arrivato in rossonero nell'estate del 2010 e successivamente trasferitosi al Bologna. Tornato da qualche anno in patria, Montelongo oggi ha 36 anni, gioca ancora e ha idee chiare per il futuro. In esclusiva per MilanNews.it.

Qualcuno che ti ha sorpreso maggiormente?

"Ibrahimovic. Un uomo con quel fisico, così grande eppure così tecnico mi ha lasciato senza parole. Faceva impressione, anche per la sua presenza. Ricordo ancora quando vidi dalla tribuna il suo scontro con Materazzi...".