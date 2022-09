Qualificazioni Euro2024, Francia e Inghilterra in seconda fascia! Italia in prima

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Francia sarà la grande mina vagante dell'Urna 2 nel sorteggio dei gironi di qualificazione a Euro 2024 che avverrà il prossimo 9 ottobre a Francoforte, in Germania. La squadra del ct Deschamps, sconfitta questa sera dalla Danimarca, ha infatti chiuso il Gruppo 1 di Nations League al terzo posto, ma con soli 5 punti. Questo vuol dire, a prescindere dalle gare di domani, che la Francia è la peggiore terza dei quattro gruppi della Lega A di Nations League.

Nell'urna 1 il prossimo 9 ottobre a Francoforte ci saranno le squadre vincitrici dei quattro gironi della Lega A, le quattro seconde classifiche e le due migliori terze. L'Italia in virtù della vittoria contro l'Inghilterra è già certa di far parte dell'urna 1, a prescindere dai 90 minuti finali.

Chi si qualifica a Euro 2024?

I gironi saranno 10 e ognuno di esso sarà composto da 5 o 6 squadre. Si qualificheranno alla fase finali dell'Europeo le prime due di ogni raggruppamento per un totale di 20 squadre. I restanti 3 posti sono assegnati tramite gli spareggi che verranno disputati a marzo 2024, ai quali accedono 12 squadre determinate in base alla classifica complessiva e ai risultati delle leghe della UEFA Nations League 2022-2023. La 24esima squadra sarà la Germania, paese ospitante.