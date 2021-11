Qualificazioni Mondiali 2022, le probabili formazioni di Irlanda del Nord-Italia

Stasera, in quel di Belfast, la Nazionale Italiana scende in campo contro l'Irlanda del Nord per la sfida decisiva per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar2022. Ecco le probabili formazioni:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Tonali; Berardi, Insigne, Chiesa. Ct. Mancini

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Peacock-Farrell; McNair, J. Evans, Cathcart; Dallas, McCann, Davis, Saville, Ferguson; Magennis, Washington. Ct. Baraclough