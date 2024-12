Qualificazioni Mondiali 2026: Italia in due gironi. Se perde con la Germania trova Haaland

Di seguito i gironi di qualificazione europei per la Coppa del Mondo 2026 sorteggiati questa mattina a Zurigo

GRUPPO A: Vincente Germania/Italia - Slovacchia - Nord Irlanda - Lussemburgo.

GRUPPO B: Svizzera - Svezia - Slovenia - Kosovo.

GRUPPO C: Perdente Portogallo/Danimarca - Grecia - Scozia - Bielorussia.

GRUPPO D: Vincente Francia-Croazia - Ucraina - Islanda - Azerbaigian.

GRUPPO E: Vincente Spagna-Olanda - Turchia - Georgia - Bulgaria.

GRUPPO F: Vincente-Portogallo-Danimarca - Ungheria - Irlanda - Armenia.

GRUPPO G: Perdente Spagna-Olanda - Polonia - Finlandia - Lituania - Malta.

GRUPPO H: Austria - Romania - Bosnia ed Erzegovina - Cipro - San Marino.

GRUPPO I: Perdente Germania-Italia - Norvegia - Israele - Estonia - Moldova.

GRUPPO J: Belgio - Galles - Nord Macedonia - Kazakistan - Liechtenstein.

GRUPPO K: Inghilterra - Serbia - Albania - Lettonia - Andorra.

GRUPPO L: Perdente Francia-Croazia - Repubblica Ceca - Montenegro - Isole Far Oer - Gibilterra.

L'Italia così come le altre squadre qualificate ai quarti di finale di Nations League quest'oggi ha conosciuto due possibili gironi in cui essere inserito. Sarà nel gruppo A con quattro squadre dovesse battere la Germania nel doppio confronto di marzo e quindi prendere parte alle final four di giugno. Sarà nel gruppo I con cinque squadre nel caso di eliminazione dalla Nations League al termine delle due partite contro i tedeschi.

Quante squadre europee si qualificano alla Coppa del Mondo 2026?

In totale 16 nazioni UEFA si qualificheranno alla Coppa del Mondo. Le 12 vincitrici dei gironi si qualificano direttamente per la fase finale del Mondiale: i quattro posti rimanenti sono determinati dagli spareggi che coinvolgono le 12 seconde dei gironi e le 4 migliori Nazionali di Nations League non qualificate come seconde. Le 16 partecipanti agli spareggi saranno a loro volta suddivise in quattro percorsi da quattro squadre ciascuno, con semifinali e finale da giocare a marzo 2026.