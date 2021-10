Qualificazioni Mondiali, testa a testa nel gruppo D: chi fuori tra Costa d'Avorio e Camerun?

Seconda fase di qualificazioni africane a Qatar 2022. La prima classificata di ogni girone avanzerà al turno successivo, sfidando in gara di andata e ritorno un'altra vincitrice di uno dei restanti 9 raggruppamenti per un posto ai Mondiali. Il Gruppo D farà giocoforza una vittima illustre: Camerun o Costa d'Avorio, almeno una resterà sicuramente fuori e Les Éléphants, pur partendo col piede sbagliato in Mozambico, non andando oltre lo 0-0, vincono la gara che conta contro i leoni indomabili, 2-1 grazie a una doppietta di Haller. E guardano con maggiore fiducia verso i prossimi impegni, sulla carta abbordabili, con cinque "italiani" in squadra: Akpa Akpro, Kessie, Boga, Hamed Traorè e Singo.

Il programma delle prossime due giornate

6-9 ottobre

CAMERUN-MOZAMBICO

MALAWI-COSTA D'AVORIO

10-12 ottobre

MOZAMBICO-CAMERUN

COSTA D'AVORIO-MALAWI

Classifica

Costa d'Avorio 4

Camerun 3

Malawi 3

Mozambico 1