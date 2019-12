Quanti punti nel 2019? Il Milan sta facendo meglio del Napoli

Chi ha conquistato più punti nel 2019? Questa la classifica di TMW in merito ai punti conquistati in gare di Serie A in questo anno solare, quindi a partire dalla prima giornata del girone di ritorno dello scorso campionato più le giornate fin qui disputate nell'attuale campionato.

Al primo posto c'è la Juventus, nonostante la prima sconfitta stagionale contro la Lazio. Torna, dopo l'ultimo turno, l'Atalanta di Gasperini al secondo posto in questa graduatoria: sorpassata l'Inter, che venerdì sera contro la Roma non è andata oltre il pari. Proprio i giallorossi sono quarti in classifica, dinanzi di cinque lunghezze all'altra squadra della Capitale. Sesto il Milan, che nell'ultimo turno ha sorpassato un Napoli raggiunto anche dal Torino. Di seguito il dato.

Juventus 73 (in 34 partite)

Atalanta 69 (34)

Inter 68 (34)

Roma 65 (34)

Lazio 60 (34)

Milan 57 (34)

Napoli 56 (34)

Torino 56 (34)

Cagliari 50 (34)

Bologna 47 (34)

Udinese 40 (34)

Parma 37 (34)

Sampdoria 36 (34)

SPAL 34 (34)

Sassuolo 33 (33)

Fiorentina 31 (34)

Genoa 29 (34)

Empoli 22 (19)

Hellas Verona 18 (15)

Lecce 15 (15)

Frosinone 15 (19)

Brescia 10 (15)

ChievoVerona 6 (19)