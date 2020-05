Quanto valgono i club? L'Inter migliora del 42%, il Milan sotto del 5%

Nel suo rapporto annuale, KPMG ha fatto i conti dei club di calcio al primo di gennaio 2020. Un miglioramento che sembrava inarrestabile, perché i club continuavano a migliorare il proprio valore, anche con percentuali davvero interessanti. Questo soprattutto grazie ai diritti televisivi che stanno continuando a crescere e che hanno visto un miglioramento del 65% tra il 2016 e il 2020: non solo Premier League e Liga, ma anche quello della UEFA.

GALATASARAY AL MEGLIO - I turchi hanno vissuto una crescita esagerata con una crescita del 49%, migliorando di cinque posizioni e arrivando al ventisettesimo posto. Poi ci sono Paris Saint Germain e l'Inter, che sono migliorate rispettivamente del 45% e del 42%. Il Galatasaray è migliorato molto per la qualificazione in Champions League, ma anche i nerazzurri che hanno finalmente partecipato alla Champions per due stagioni consecutive, dando una stabilità al proprio fatturato.

BENE JUVENTUS E ROMA - Grazie al player trading sono migliorate anche bianconeri e giallorossi, che hanno migliorato il proprio valore del 12% e del 17%. Positivi anche Napoli e Lazio, a +4% e +11%, mentre va giù il Milan con un -5%.

LE ITALIANE

Juventus - 1.735 (+12%)

Inter - 983 (+42%)

Roma - 602 (+17%)

Napoli - 590 (+4%)

Milan - 526 (-5%)

Lazio - 328 (11%).