Quarta presenza con la prima squadra per Zeroli: il suo bilancio stagionale

Nell'ultima gara di campionato contro la Juventus, giocata dal Milan sabato scorso e terminata sul punteggio di 0-0, negli ultimi minuti c'è stato spazio anche per Kevin Zeroli, capitano della Primavera e tra i talenti più promettenti del settore giovanile del Diavolo. Per il classe 2005, che pochi giorni fa ha rinnovato il suo contratto con il Milan fino al 2028, si è trattata della quarta presenza in assoluto in prima squadra, tutte avvenute nel corso di questa stagione sportiva. Si è trattato sempre di scampoli di partita. L'esordio assoluto è avvenuto nella gara di campionato contro il Sassuolo dello scorso dicembre, vinta per 1-0. Gli hanno fatto seguito l'ottavo di finale di Coppa Italia contro il Cagliari e il ritorno con la Roma in Serie A a gennaio (vittoria per 3-1).

Un bottino molto più ampio, ovviamente, Zeroli lo ha collezionato con la Primavera, con cui si toglie spesso anche lo sfizio del gol. In totale tra campionato, coppa di categoria e Youth League, il centrocampista ha giocato 19 partite segnando un totale di 7 gol. Un ottimo bottino per un centrocampista. A queste vanno aggiunti anche i tre rigori decisivi segnati contro Braga, Real Madrid e Porto per superare ottavi, quarti e semifinale di Youth League: una skill non da poco.