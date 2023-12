Quattro centrali infortunati: Tomori, Thiaw, Kalulu e Pellegrino. Con il Sassuolo rimangono solo Kjaer e Simic (in attesa degli esami di Tomori)

vedi letture

Con l'infortunio di Fikayo Tomori durante Salernitana-Milan i rossoneri hanno registrato il 30esimo infortunio di questa stagione: coinvolti, secondo quanto analizzato dalla redazione di MilanNews.it, 21 giocatori sui 27 a disposizione in rosa. Soli 6 giocatori su 27, di cui soli due titolari Reijnders e Giroud, non hanno ancora subito problemi fisici in questa stagione.

Tra i tanti indisponibili, oltre all'inglese, ci sono anche Thiaw, Kalulu e Pellegrino, tutti destinati a tornare solamente nel nuovo anno. Contro il Sassuolo, dunque, qualora gli esami dovessero stimare tempi di recuperi lunghi per Tomori, gli unici difensori centrali sarebbero Simon Kjaer, uscito al 45esimo contro la Salernitana per un colpo in faccia, e Simic. Da non dimenticare, anche se i tifosi lo farebbero volentieri, Theo Hernandez come jolly.