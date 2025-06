Questa sera Leao e Felix impegnati contro la Germania in Nations League

Questa sera comincerà la Final Four di UEFA Nations League. A contendersi il titolo quest'anno, in Germania, la squadra padrona di casa, il Portogallo, la Francia e la Spagna. Si comincia questa sera con la prima delle due semifinali che vedrà contrapposte all'Allianz Arena di Monaco di Baviera la nazionale tedesca e quella lusitana, alle ore 21. Tra i convocati del CT Roberto Martinez, per i portoghesi, ci sono sia Rafael Leao che Joao Felix. Il primo, secondo le indiscrezioni, dovrebbe partire dall'inizio. Domani, alla stessa ora, seconda semifinale tra Spagna e Francia, a Stoccarda.

Le formazioni ufficiali:

GERMANIA (4-2-3-1): Ter Stegen; Kimmich, Tah, Koch, Gosens; Goretzka, Gross; Gnabry, Wirtz, Sanè; Fullkrug. All. Nagelsmann

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Inacio, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leao; Cristiano Ronaldo. All. Roberto Martinez