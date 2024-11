Questione stadio, CorSera (ed.Milano): "Avviso ai club: nuovo San Siro prima del vincolo"

vedi letture

In merito alla questione del nuovo stadio di Milano, l'edizione milanese del Corriere della Sera titola così questa mattina: "Avviso ai club: nuovo San Siro prima del vincolo". Nei giorni scorsi Milan e Inter hanno presentato la manifestazione d'interesse per acquistare San Siro e le area limitrofe e nelle scorse ore il Comune di Milano ha fatto presente alle due società che se si vuole portare a casa il San Siro bis bisogna farlo prima che scatti il vincolo sul secondo anello, vale a dire prima dell’estate. Per ora però non si è riusciti a mettere giù un planning preciso con tempi e date da rispettare. L’impressione è che, soprattutto da parte dei rossoneri, si voglia capire cosa succede a San Donato.

Queste le parole di ieri del sindaco milanese Giuseppe Sala sulla questione nuovo San Siro: "Io penso che San Siro sia meglio per i tifosi di entrambe le squadre, ma capisco anche che Scaroni debba tenere un rapporto con il sindaco di San Donato. Hanno fatto un investimento, la cosa non mi tocca e non la posso contestare".