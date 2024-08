"Questo Milan è simile alla mia Spagna, sono qui per emozionarmi ancora": le parole di Alvaro Morata

E' intervenuto così in conferenza stampa Alvaro Morata, attaccante spagnolo neo Campione D’Europa con la sua Nazionale che il club rossonero ha preso a titolo definitivo dall’Atletico Madrid pagando la clausola rescissoria. L’ex attaccante di Real Madrid e Juventus si è presentato a giornalisti e all'ambiente rossonero:

Questo Milan somiglia alla Spagna?

"Ci sono giocatori molto simili. Ce ne sono alcuni che possono diventare tra i migliori del mondo, se non già lo sono. L'allenatore è molto simile all'idea di gioco. Importante per me è inserirmi bene nel gruppo e i compagni capiranno chi sono io. Non voglio gol e protagonismo, voglio vincere".

Quanto potrà aiutarti il Milan ha emozionarti ancora con il calcio?

"Se sono qua, sono sincero, è per questo. Un'emozione che ti chiami il Milan, che ti chiami Ibrahimovic. Potevo andare a prendere soldi o rilassarmi. Sono nel posto perfetto, all'età perfetta: per fare 5 o 6 anni per fare bene e per vincere"