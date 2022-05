MilanNews.it

© foto di Image Sport

Questa la probabile formazione del Sassuolo in vista della gara delle 18.00 contro il Milan: Consigli in porta, linea di difesa a 4 formata da Muldur, Chiriches, Ferrari e Kyriakopoulos. A centrocampo la coppia M.Lopez-Frattesi. Trequarti composta da Berardi, Raspadori, Traorè. Davanti, come unica punta, Scamacca.